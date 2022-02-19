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Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı - Son Dakika

Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

19.02.2022 00:58
Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

Düşük zam teklifine karşı protestoları ülke genelinde devam eden Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Düşük zam teklifine karşı protestoları ülke genelinde devam eden Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemeksepeti çalışanları Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanarak, eylem yaptı. Net 5 bin 500 TL maaş taleplerini işverenlere iletmek için pankartlar açan işçiler, sloganlar attı. Yemeksepeti çalışanlarının adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Bugün İstanbul'da Almanya Başkonsolosluğu önündeyiz. Bu protesto süreci içerisinde Yemeksepeti'ne sipariş vermeyin boykot edelim çağrısı toplumun tüm kesimlerinden, halkımızdan karşılık bulmuştur. Sanatçılardan, aydınlardan, yazar-çizerlerden, gençlerimizden karşılık bulmuştur. Halkımız tüketimden gelen örgütlü gücünü ortaya koyduğunda Yemeksepeti'ne verilen siparişlerin oranı bölgesel olarak farklı infial etmekle beraber yüzde 70 oranında azalmıştır. Halkımıza, gençlere, sanatçılara, aydınlara Yemeksepeti'ndeki bu ekmek mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu mücadele kazanacak, Yemeksepeti'ndeki bu ekmek kavgası mutlaka zaferle sonuçlanacak. Ben yüzde 32 zam yapıyorum diye gösterip aslında hiç zam yapmayan, asgari ücretteki artışı sanki kendisi yapıyormuş gibi gösteren de Yemeksepeti işverenidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, Gümüşsuyu, İstanbul, Almanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı - Son Dakika


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