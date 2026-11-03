Yemen ordusu, Yemen Şafağı'nda dünden beri 951 saldırıda 332 milisi etkisiz kıldı - Son Dakika
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Yemen ordusu, Yemen Şafağı'nda dünden beri 951 saldırıda 332 milisi etkisiz kıldı

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Yemen ordusu, dünden bu yana Husi hedeflerine 951 saldırıda yaklaşık 332 milisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Husilerin Lahic'te sağlık merkezine düzenlediği balistik füze saldırısında 5 kişi öldü, aralarında sağlık çalışanlarının bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik düzenlenen 951 saldırıda yaklaşık 332 Husi milisin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan Husilerin Lahic vilayetindeki bir sağlık merkezine düzenlediği balistik füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana "Yemen Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Husilere ait askeri hedeflere 951 saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırıların bilançosu hakkında da bilgi veren en-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin saha komutanlarından ve milis unsurlarından 332 kişi daha etkisiz hale getirilmiş; toplam 56 hafif ve ağır askeri araç, teçhizat ve nakliye vasıtası imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" dedi. Taiz, Cevf, Marib ve el-Beyda ile kuzey, güney ve güneybatı cephelerinde operasyonların sürdüğünü, ayrıca Cevf cephesinde son 48 saatte geri alınan bölgelerin istihkam birliklerince mayın ve patlayıcılardan temizlendiğini ifade eden en-Nezzili, "Görevimizi kararlılıkla sürdürürken, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yemen ordusu: "Husilerin sağlık merkezini hedef alan saldırısı savaş suçu"

En-Nezzili ayrıca Husilerin Lahic vilayetinin el-Mudaribe ilçesindeki es-Sukye Sağlık Merkezi'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yemen Sağlık Bakanlığı'nın ilk verilerine göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 15 kişinin yaralandığını belirten en-Nezzili, sağlık tesisleri ve personelinin uluslararası insani hukuk uyarınca özel koruma altında olması gerektiğine dikkat çekti. En-Nezzili, "Sivilleri ve sivil unsurları sistematik olarak hedef alan bu kasıtlı saldırı, zamanaşımına uğramayacak bir savaş suçudur" dedi. En-Nezzili, Husilerin askeri kapasitesini yok etmeyi amaçlayan operasyonları uluslararası hukuka uygun şekilde sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Husiler: "Suudi Arabistan dünden bu yana 109 hava saldırısı düzenledi"

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın dünden bu yana Sada, Taiz, Lahic, Cevf ve Hudeyde vilayetlerini hedef alan 109 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Hamis Muşayt ile Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla düzenlenen hava bombardımanları sonucunda sivillerden ölen ve yaralananlar olmuştur. Askeri gerilimin tırmanmasından bu yana kontrolümüzdeki bölgelere yönelik Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 939'a ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan: "Riyad yönüne fırlatılan 2 İHA engellendi"

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de, Husilerin Riyad yönüne 2 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, ancak bu saldırıların engellendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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