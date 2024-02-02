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Yeni Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı - Son Dakika
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Yeni Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı

Yeni Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Hakan Arıkan, göreve başladı. Arıkan'ı eski Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer teşkilat üyeleri karşıladı. Arıkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayrağı daha ileriye taşımak için mesai arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.

02.02.2024 10:22
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Yeni Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Hakan Arıkan, bugün ile gelerek göreve başladı. Arıkan'ı eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve emniyet müdür yardımcıları ile diğer teşkilat üyeleri karşıladı. İnci, Arıkan'a görevi teslim etti. Arıkan ise görevi teslim aldıktan sonra makama çıkarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Hakan Arıkan, "Doğan ağabeyimizin bıraktığı yerden eğer becerebilirsek biz de bayrağı bir adım daha öteye taşımak için mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

Arıkan'ın 2018 yılında kısa bir süre Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı, daha sonra ise müfettiş olarak görevine devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı - Son Dakika


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