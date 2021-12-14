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Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı - Son Dakika

Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı

14.12.2021 14:35
Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı

Eskişehir Alpu Müftülük görevini yürütmekte iken Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü'ne atanan Muammer Ölmez, görevine başladı.

Eskişehir Alpu Müftülük görevini yürütmekte iken Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü'ne atanan Muammer Ölmez, görevine başladı.

Müftü Ölmez, Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı en iyi biçimde temsil etmeye, tüm din görevlileri ile birlikte Bozüyük halkına hizmet etmek istediklerini ifade etti. Müftü Ölmez, yaptığı açıklamada "Bozüyük Müftülüğü gençlik merkezinin faaliyetine başlayacağını, gençlik koordinatörleri ve her din görevlisine on genç emanet projesi kapsamında din görevlilerinin ilgilendiği genç kardeşlerimizle değerler eğitimi kapsamında bir araya geleceğiz. Bozüyük Müftülüğü Aile Danışma ve Rehberlik Bürolarımızın da katkılarıyla kadına şiddetin önlenmesi çerçevesinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda da müftülük olarak paydaş kurumlarla mutabakat çerçevesinde çalışma yapmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı

Hisarcık, Müftülük, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı - Son Dakika


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