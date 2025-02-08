Yeni Cami İbadete Açıldı

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçeisinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Cami ibadete açıldı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu İscehisar İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı'yı makamında ziyaret etti. Akabinde İscehisar ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı, İlçe halkı ve misafirlerin katılımı ile duayla ibadete açıldı. Açılış programının ardından İl Müftüsü İmamoğlu Cuma vaazı ve hutbe irad etti. - AFYONKARAHİSAR