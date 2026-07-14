Yeni Çıldır Kaymakamı Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Çıldır Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Sakızcı, ilçedeki görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Mülki Amirliği görevine atanan Yunus Emre Sakızcı, görevine başladı.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Yunus Emre Sakızcı, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Kurum amirleriyle bir araya gelen Sakızcı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN