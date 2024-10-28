Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor

Yeni Delhi'de hava kalitesi DSÖ sınırını 25-30 kez aştı, halk evde kalmaya ve toplu taşıma kullanmaya çağrıldı.

28.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği sınırı 25-30 defa geçtiği kaydedildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin son birkaç gün içinde son derece kötü seviyelere gerilediği kaydedildi. Yeni Delhi ve Hindistan'ın kuzeyindeki pek çok şehirde her yıl Ekim ila Ocak ayları arasında aşırı derecede hava kirliliği yaşanırken, kentlerde etkili olan hava kirliliği işletmelerin kapanmasına, okullarda eğitimlere ara verilmesine ve ulaşım da aksamalara neden oluyor. Geçtiğimiz hafta da Yeni Delhi'nin çeşitli noktalarında hava kirliliği seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği sınırı 25-30 defa geçtiği kaydedildi. Uzmanlar, Perşembe günü Diwali bayramı sırasında havai fişek kullanımı ve çevre eyaletlerdeki mahsul kalıntılarının yakılması nedeniyle kentin hava kalitesinin ilerleyen günlerde daha kötüleşeceği konusunda uyardı. Ayrıca, Yeni Delhi halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapan uzmanlar, halka kendi araçları yerine toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

Hükümet verilerine göre, akciğerlerin derinliklerine kadar girerek çeşitli hastalıklara neden olabilen metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2.5) yoğunluğunun bugün bazı bölgelerde metreküp başına 350 mikrograma kadar ulaştığı kaydedildi.

PM 2.5 seviyeleri 300 ila 400'e ulaştığında hava kalitesi çok kötü olarak sınıflandırılırken, sınır 400-500'e ulaştığında şiddetli olarak adlandırılıyor. Yeni Delhi hükümeti, Diwali Bayramı nedeniyle her yıl belli dönemlerinde hava kalitesinin en kötü seviyelere ulaşması nedeniyle havai fişeklerin üretilmesi, depolanması, satışı ve kullanımını yasaklıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan, Sağlık, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yerel, Delhi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim“ dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
00:02 Hasan Arat’ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:16 Bunu kullananlara ceza geliyor En düşüğü 20 bin TL Bunu kullananlara ceza geliyor! En düşüğü 20 bin TL
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
10:01 Brezilya’da Taraftar Çatışması: 1 Ölü, 10 Yaralı Brezilya'da Taraftar Çatışması: 1 Ölü, 10 Yaralı
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.