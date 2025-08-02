Yeni Doğu Gazetesi Van Haber Gazetesi Oluyor - Son Dakika
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Yeni Doğu Gazetesi Van Haber Gazetesi Oluyor

Yeni Doğu Gazetesi Van Haber Gazetesi Oluyor
02.08.2025 21:01
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Van'da 8 yıllık gazete isim değişikliğine giderek Van Haber Gazetesi olarak yayına başladı.

Van'da 8 yıldır yayın yapan Yeni Doğu Gazetesi, web sitesinde isim değişikliğine giderek yoluna Van Haber Gazetesi olarak devam edecek.

Gazetenin imtiyaz sahibi Zeki Yiğit, yaptığı açıklamada, "8 yıldır Van halkına doğru ve hızlı habercilik sunuyoruz. Yayın hayatımıza artık 'Van Haber Gazetesi' adıyla devam edeceğiz. Bu değişiklik dijitalleşme ve daha geniş kitlelere ulaşma hedefimizin bir parçasıdır. Tarafsız ve teyitli bilgi ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Yeni adıyla www.vanhabergazetesi.com üzerinden yayın yapmaya başlayan gazete; siyaset, ekonomi, kültür-sanat, spor, yerel gelişmeler ve güncel olaylar gibi farklı kategorilerde haberlerini okuyuculara ulaştırıyor. Mobil uyumlu yeni arayüzüyle site, haber takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Gazete, basılı yayının yanı sıra internet sitesi üzerinden de yayın hayatına iki koldan devam edecek. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Zeki Yiğit, Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Spor, van, Son Dakika

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