Yeni Doğu Gazetesi Van Haber Gazetesi Oluyor

Van'da 8 yıldır yayın yapan Yeni Doğu Gazetesi, web sitesinde isim değişikliğine giderek yoluna Van Haber Gazetesi olarak devam edecek.

Gazetenin imtiyaz sahibi Zeki Yiğit, yaptığı açıklamada, "8 yıldır Van halkına doğru ve hızlı habercilik sunuyoruz. Yayın hayatımıza artık 'Van Haber Gazetesi' adıyla devam edeceğiz. Bu değişiklik dijitalleşme ve daha geniş kitlelere ulaşma hedefimizin bir parçasıdır. Tarafsız ve teyitli bilgi ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Yeni adıyla www.vanhabergazetesi.com üzerinden yayın yapmaya başlayan gazete; siyaset, ekonomi, kültür-sanat, spor, yerel gelişmeler ve güncel olaylar gibi farklı kategorilerde haberlerini okuyuculara ulaştırıyor. Mobil uyumlu yeni arayüzüyle site, haber takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Gazete, basılı yayının yanı sıra internet sitesi üzerinden de yayın hayatına iki koldan devam edecek. - VAN