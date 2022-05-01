Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı

01.05.2022 14:00
Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı

Sakarya'ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Sakarya'ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Müdür İnanç yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lige yükselen Sakaryasporumuzu yürekten kutluyor, Süper Lig yolunda da başarılar diliyorum. Başta Sakaryaspor taraftarları (Tatangalar) olmak üzere sürece katkı sunan herkesin emeklerine sağlık" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Çifte bayram yaşayan Sakaryaspor şampiyonluk turuna çıktı: Şehir sokağa döküldü- 10 binlerin katıldığı kutlamada Sakarya yeşil-siyaha büründü Çifte bayram yaşayan Sakaryaspor şampiyonluk turuna çıktı: Şehir sokağa döküldü- 10 binlerin katıldığı kutlamada Sakarya yeşil-siyaha büründü TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Kahramanmaraşspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, gençlik, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement