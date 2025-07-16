Yeni Kaymakam Burak Dertlioğlu\'ndan Belediye Başkanı Taşkın\'a Ziyaret

Ağrı'nın Patnos ilçesine yeni atanan Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın'a iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Dertlioğlu, Başkan Taşkın'ı makamında ziyaret ederek ilçeye yönelik yapılacak çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş odaklı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette samimi bir ortam oluşurken, ilçe halkının beklentileri ve çözüm bekleyen meseleler de ele alındı.

Başkan Abdülhalik Taşkın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kaymakamımızla birlikte Patnos'umuza en iyi şekilde hizmet etmek için koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AĞRI