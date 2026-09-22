YENİ Parti Bodrum ön seçimi 26 Eylül\'de dört noktada tek adayla yapılacak

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, 26 Eylül'de yapılacak ilçe başkanlığı ön seçimine ilişkin üyelerin daha rahat oy kullanabilmesi amacıyla Genel Merkezle görüşmeler yaptığını belirterek, Bodrum'un dört farklı noktasında sandık kurulacağını söyledi.

26 Ağustos tarihine kadar partiye üye olan ve askı listesinde yer alan üyelerin oy kullanabileceği YENİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı ön seçimi, 26 Eylül günü saat 10.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum merkez ve çevre mahallelerinin Herodot Kültür Merkezi'nde, Mumcular ve çevresindeki mahallelerin Mumcular Pazar Yeri'nde, Turgutreis ve çevresinin Sabancı Kültür Merkezi'nde, Yalıkavak ve çevresindeki mahallelerin ise Mehmet Bayzıt Kültür Merkezi'nde oy kullanacağını belirtti.

Seçim günü dört ayrı seçim alanını ziyaret edeceğini söyleyen Işın, şu ana kadar kendilerine başka bir adaylık başvurusu ulaşmadığını ve bu nedenle seçimin tek adayla yapılacağını ifade etti.

YÖNETİM KURULU 24 ASİL, 24 YEDEK ÜYEDEN OLUŞACAK

YENİ Parti'de ön seçim sonrasında oluşturulacak Yönetim Kurulu'na dair açıklama yapan Işın, üye sayısının il ve ilçelerin nüfuslarına göre güncellendiğini ifade ederek Bodrum YENİ Parti İlçe Yönetim Kurulu'nun 24 asil ve 24 yedek üye ile oluşturulacağını aktardı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından mahalle, gençlik ve kadın kolları örgütlenmelerinin yapılacağını ve hemen ardından sahaya inerek Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanacaklarını söyleyen Işın, "Sahada hem ekonomik sıkıntıları, hem emekçiyi, hem emekliyi, hem turizmciyi, hem tarımın sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz" dedi.