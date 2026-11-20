(DENİZLİ) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın, Denizli'deki Kocabaş Cezaevi'nden Antalya Cezaevi'ne nakledilmesine YENİ Parti Denizli İl Başkanlığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada; nakil kararının aile bağları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, "Aile herkes için ailedir." denildi.

YENİ Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Şeniz Doğan'ın Antalya Cezaevi'ne nakledilmek istenmesinin yalnızca hukuki değil, insani boyutları da bulunduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Aile kutsaldır' diyen AKP iktidarına soruyoruz: Hangi aile kutsal, kimin ailesi? Merkezefendi Belediye Başkanı'mız Şeniz Doğan'ın Antalya Cezaevi'ne nakledilmek istenmesi; yalnızca hukuki bir mesele değil, aynı zamanda siyasi iktidarın yıllardır dilinden düşürmediği aile değerleri açısından da ciddi bir samimiyet sınavıdır. Şeniz Başkan bir siyasetçi olabilir. Ama her şeyden önce bir annedir, bir evlattır. Bir tarafta anne ve babasından ayrı kalan lise öğrencisi oğlu Reşat Çınar, diğer tarafta kanserle mücadele eden, kızına ihtiyaç duyan bir anne var. Bu aile daha ne kadar ayrılığa, daha ne kadar hasrete mahküm edilecek? Her fırsatta aile kurumunun kutsallığından söz eden AKP iktidarına soruyoruz: Aile yalnızca sizin siyasi söylemlerinizde mi kutsal? Bir evladın annesine, hasta bir annenin kızına ulaşmasını daha da zorlaştırabilecek bir uygulamayı hangi aile politikasıyla açıklayacaksınız?"

"AİLE DEĞERLERİ SİYASİ BİR SLOGAN DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında, hukukun herkese eşit uygulanması ve cezaevi nakillerinde ailelerin yaşadığı mağduriyetlerin gözetilmesi gerektiği belirtilerek, nakil girişiminden vazgeçilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Aile Yılı ilan etmekle, kürsülerde aile değerlerini anlatmakla aile korunmuş olmuyor. Asıl mesele, o değerleri siyasi kimlik ayrımı gözetmeden savunabilmektir. Hukuk, aile bağlarını koparmanın; cezaevi nakilleri, aileleri yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmanın aracı olmamalıdır. Kimse yargı sürecinin dışında tutulmayı istemiyor. İstediğimiz, hukukun herkese eşit uygulanması ve insani koşulların göz ardı edilmemesidir. Siyasi görüşler farklı olabilir. Ama annelik, evlatlık ve aile olmanın değeri siyasi tercihlere göre değişemez. Aileyi koruduğunu söyleyen bir iktidarın samimiyeti, kendisiyle aynı siyasi görüşü paylaşmayan ailelerin haklarına gösterdiği saygıyla da ölçülür. Aile herkes için ailedir! Şeniz Doğan'ın ailesinin yaşadığı ayrılığı daha da ağırlaştırabilecek nakil girişiminden vazgeçilmesini istiyoruz. Çünkü aile değerleri siyasi bir slogan değil, herkese karşı taşınması gereken insani bir sorumluluktur."