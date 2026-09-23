YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı açıldı, iki belediye başkanına rozet takıldı - Son Dakika
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YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı açıldı, iki belediye başkanına rozet takıldı

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YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı açıldı, iki belediye başkanına rozet takıldı
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YENİ Parti'nin Adıyaman Gölbaşı İlçe Başkanlığı açıldı. Törende Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı'ya rozet takıldı, Veli Ağbaba Adıyaman'da büyüyeceklerini söyledi.

(ADIYAMAN) - YENİ Parti'nin Adıyaman Gölbaşı İlçe Başkanlığı açıldı. Açılışın ardından düzenlenen törende Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı'ya parti rozeti takıldı. YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bundan sonra Adıyaman'da büyümeye devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nın açılışına Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin Adıyaman İl Başkanı Ali Murat Bilgiç, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, ilçe başkanları, belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı.

AĞBABA: ADIYAMAN'IN DERDİ BENİM DERDİM

YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç, emekli maaşları ile tarımsal üretimde mazot ve gübre maliyetlerine değinerek ekonomik sorun yaşayan kesimlerin taleplerini gündeme taşıyacaklarını söyledi. İl Başkanı Ali Murat Bilgiç ise yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Adıyaman genelinde örgütlenme çalışmalarını artıracaklarını belirtti.

Programda konuşan Ağbaba, Gölbaşı'ndaki açılışın partisinin Adıyaman'daki ilk ilçe başkanlığı açılışı olduğunu söyledi. "Tabii ki Adıyaman milletvekiliyim. Tabii ki Adıyaman'ın derdi benim derdim" diyen Ağbaba, partilerinin farklı siyasi görüşlerden kişilere açık olduğunu belirterek, "Geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar; muhafazakar olur, liberal olur, solcu olur, milliyetçi olur, bu kapı onlara sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM VE ARICI'YA PARTİ ROZETİ TAKILDI

Konuşmaların ardından ilçe başkanlığı binasının açılış kurdelesi kesildi. Düzenlenen törende Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın rozetini Ağbaba, Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı'nın rozetini ise Bilgiç taktı.

Ağbaba, rozet töreninde, " Bundan sonra Adıyaman'da büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Açılışın ardından Ağbaba ve beraberindeki heyet Gölbaşı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: ANKA
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