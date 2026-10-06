YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Tekün, Tugay\'a ihanet suçlaması yöneltti

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, AK Parti'ye katılacağı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisine oy veren İzmirli gençlerin iradesine ihanet ettiğini belirterek, "İzmir ve İzmirli gençler bu ihaneti asla unutmayacak" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ugay'ın Atatürkçü ve Cumhuriyetçi İzmirliler ile İzmirli gençlerin oylarıyla makama geldiğini belirten Tekün, halkın iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını söyledi. Tugay'ın daha önce gençlerin umutlarına ilişkin yaptığı açıklamalara da atıfta bulunan Tekün, İzmirli gençlerin bu süreç karşısında dimdik duracağını vurguladı.

"İLK SEÇİMDE UNUTULACAK"

Halkın iradesini hiçe sayan siyasetçilerin ilk seçimde halk tarafından unutulacağını savunan Tekün, "Atatürkçü, Cumhuriyetçi, ileri görüşlü, bu ülkeye dair hayalleri olan gençlerin oylarını alarak makam edinen siyasetçilere sesleniyorum: İzmirli gençlerin karşısına nasıl çıkacaksınız? Biz, AKP zihniyetinin ülkeyi düşürdüğü hal nedeniyle en güzel yıllarını gelecek kaygısıyla, geçim kaygısıyla, eğitim kaygısıyla geçiren gençler olarak İzmir gibi bu ülkenin aydınlık yüzü olan bir kentin çağ dışı, baskıcı, hukuk, saygı ve bilim bilmez bir yönetim anlayışına teslim edilmesini kabul etmiyoruz. Tam karşısında durduğumuz bu zihniyet ile kol kola girmek için uzun pazarlıklar yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kentin tüm değerlerine ve gençlerine ihanet etmiştir. Meslek Fabrikası'nın gasbedildiğini savunduğumuz süreçte günlerce, gecelerce yanında duran gençliğe ihanet etmiştir. İzmir ve İzmirli gençler bu ihaneti asla unutmayacak ama seni ilk seçimden sonra çok çabuk unutacaktır. Halkın iradesi karşısında hiçbir güç duramaz" dedi.

"BU ZİHNİYET KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ"

Tugay'ın geçtiğimiz 19 Mayıs kutlamaları sırasında gençlere ilişkin yaptığı konuşmayı hatırlatan Tekün, gençliğin halkın iradesini hiçe sayan zihniyet karşısında mücadele edeceğini belirterek, "Çok geriye gitmeye gerek yok. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Tugay, 'Bugün gençlerin umutları işgal ediliyor. Ancak karşılarında Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir gençlik var' ifadesini kullanmıştı. Çok haklısın. Biz burada senin ve yanına koştuğun zihniyetin tam karşısında, İzmir'in gençleri olarak dimdik duruyoruz. YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları'nın her bir üyesi bu işgale karşı direnecek ve halkın iktidarını ilk seçimde kurmak için var gücüyle çalışacaktır" şeklinde konuştu.