Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Yeni Parti Samsun İl Örgütü tarafından "Düşünceye, basına, gazetecilere özgürlük" sloganıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması, Samsun'da siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Şehir Kulübü önünde toplanan yurttaşlar, İstiklal Caddesi boyunca sloganlar eşliğinde İlkadım ilçesindeki Uğur Mumcu Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ile gazetecilerin üzerindeki baskıların sona ermesi çağrısında bulundu.

Uğur Mumcu Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasında Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan konuşma yaptı.

ÖZDAĞ: GEREKÇELER DEĞİŞİYOR AMA HEDEF DEĞİŞMİYOR

Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, basın açıklamasında gazetecilerin erişim engelleri ve tutukluluklarla susturulmak istendiğini belirterek, yöntemlerin değişmesine rağmen amacın aynı kaldığını söyledi.

Onlarca gazetecinin tutuklu olduğunu, bazılarının neden tutuklu olduğunun dahi belli olmadığını ifade eden Özdağ, "Her dosyada başka bir gerekçe öne sürülüyor; birinde casusluk, birinde mali suç, birinde örgüt iddiası, birinde aile yapısını koruma... Ama sonuç hep aynı: İktidarı rahatsız eden ekran karartılıyor, haber sitesine ulaşılamıyor, gazeteci hücreye atılıyor. Gerekçeler değişiyor ama hedef değişmiyor" diye konuştu.

Özdağ, yayın çizgileri, sahipleri ve izleyici profilleri farklı olan kanalların aynı akıbeti paylaşmasının basın özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu belirterek, "Sıranın kime geleceğini hiç kimse bilemiyor. Yerel basınımız da bu tabloyu kendi geleceğinden bağımsız görmemelidir. Bugün İstanbul'daki bir kanalın kapısına dayanan uygulama, yarın herhangi bir yayın kuruluşunun kapısına da dayanabilir" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'NIN 28. MADDESİ AÇIKTIR: BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ"

Basın özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu vurgulayan Özdağ, "Şunu açıkça söylemek gerekiyor: Bir kanala kayyum atandığında susturulan yalnızca o kanalın çalışanları değildir; susturulan o kanalı izleyen milyonlardır. Bir haber sitesi karartıldığında cezalandırılan yalnızca o sitenin yazarları değildir, okurudur. Anayasa'nın 28. maddesi açıktır: 'Basın hürdür, sansür edilemez.' Bugün yaşanan bu hükmün fiilen askıya alınmasıdır" dedi.

"SAMSUN'DA GAZETECİLİĞİ ONURUYLA SÜRDÜREN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Yerel gazetecilerin çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ şöyle dedi:

"Bu sorumluluğu en ağır biçimde taşıyanlar yerelde gazetecilik yapanlardır. Yerel basının resmi ilanla kamu kurumlarının ve belediyelerin reklam bütçelerine bağımlı bırakıldığı bir düzende haberin sınırını gazeteci değil, o bütçeyi elinde tutan çizmek istiyor. Bunu biliyoruz. Bütün bu koşullara rağmen bu şehirde haber yapmaya, doğru haberi yazmaya çalışan gazeteci dostlarımızın yanındayız. Bugün burada sadece İstanbul'daki gazeteciler için toplanmadık. Samsun'da bu mesleği onuruyla sürdüren gazeteci dostlarımız için de buradayız" dedi.

GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMASI VE KAYYUM UYGULAMALARININ SONLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Basın açıklamasında gazetecilik faaliyeti gerekçesiyle tutuklanan gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Özdağ, haberin suç delili sayılmaması gerektiğini belirtti.

Özdağ, Halk TV, Sözcü TV ve TELE1 gibi basın kuruluşları üzerindeki kayyum yönetimine son verilmesini, bu kuruluşların sahiplerine ve çalışanlarına iade edilmesini istedi. T24 gibi haber sitelerine getirilen toptan erişim engellerinin kaldırılması ve Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen başvuruların gecikmeden karara bağlanması çağrısında bulundu.

Gazetecilerin susturulmasının aracına dönüştürüldüğünü ileri sürdüğü Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade eden Özdağ, dijital ifade özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını istedi.

Özdağ, çocukların korunması amacıyla yapılan yaş kontrolünün yetişkinlerin fişlenmesine dönüştürülmemesi ve sosyal medya hesaplarının e-Devlet kimliğine bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Basın özgürlüğünün korunması için yurttaşların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Özdağ, bağımsız gazetelerin satın alınması, aboneliklerin desteklenmesi, bağımsız kanalların izlenmesi ve haberlerin paylaşılması çağrısında bulundu.

MURAT ÇAN: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan da yaptığı konuşmada gazetecilerin baskılara rağmen büyük bir mücadeleyle direnmeye devam ettiğini söyledi.

Çan şunları söyledi:

"Büyük bir mücadeleyle direniyorlar. Ama gelinen noktada bir gazeteci haber yapmadığı için, teyit etmediği bir haberi yayımlamadığı için; bir başka gazetecimiz 'yüzyılın soygunu' diyebileceğimiz fon vurgununda en büyük soygunculardan birinin bir siyasetçiyle olan fotoğrafını paylaştığı için; Merdan Yanardağ ise gerçeklerin üzerine korkusuzca gittiği için esaret altında."

Cezaevinde bulunan gazetecilere selam gönderen Çan, ulaşabildikleri gazetecileri ayrı ayrı ziyaret ettiklerini ifade ederek, gazetecilerin cezaevinde dahi üretmeye devam ettiğini söyledi.

"MECLİS'TE DİRENECEĞİZ, SOKAKTA DİRENECEĞİZ"

Basına yönelik baskılara ve vatandaşlara yönelik uygulamalara karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Çan, "Bizler boyun eğmeyeceğiz. Ne basına yapılan bu zulme ne de vatandaşlarımıza yapılan bu zulme boyun eğmeyeceğiz. Meclis'te direneceğiz, sokakta direneceğiz, gerçeğin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Çan, "Yüzyılın soygununda kimler para çaldıysa, her gün açıkladığımız gibi bunları ortaya çıkarmaya ve açıklamaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.