YENİ Parti Samsun, Halk TV'ye kayyım atanmasına Adalet Sarayı önünde tepki gösterdi - Son Dakika
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YENİ Parti Samsun, Halk TV'ye kayyım atanmasına Adalet Sarayı önünde tepki gösterdi

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YENİ Parti Samsun, Halk TV\'ye kayyım atanmasına Adalet Sarayı önünde tepki gösterdi
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YENİ Parti Samsun İl Örgütü, Halk TV'ye kayyım atanmasına Adalet Sarayı önünde basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İl Başkanı Özdağ'ın okuduğu açıklamada operasyonun zamanlamasının siyasi gelişmelerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü, Halk TV emekçileriyle dayanışma vurgulandı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun İl Örgütü, Halk TV'ye kayyım atanmasını Samsun Adalet Sarayı önünde protesto etti.

YENİ Parti Samsun İl Örgütü, Halk TV'ye yönelik operasyon ve kayyım atanmasına tepki göstermek amacıyla Samsun Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Parti örgütü adına açıklamayı İl Başkanı Mehmet Özdağ okudu.

Basın açıklamasında, Halk TV'ye yönelik operasyonun zamanlamasının siyasi gelişmelerle bağlantılı olduğu ifade edildi. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de savunmasının başlayacağı gün ile ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin tartışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen operasyonun, kamuoyunun gündemini değiştirmeyi amaçladığı savunulan açıklamada, "Şafak vakti bir televizyon kanalının kapısına polis dayamak, milyonların izlediği bir habercilik kurumuna kayyum atamak hukuk devletinin değil, diktatörlüklerin işidir" denildi.

"BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ"

Anayasa'nın 28'inci maddesindeki basın özgürlüğüne ilişkin hükme dikkat çekilen açıklamada, Halk TV'ye yönelik uygulamanın anayasal haklara aykırı olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'de daha önce TELE1'e yönelik uygulamaların da hatırlatıldığı açıklamada, medya kuruluşlarının hukuki güvencelerinin zayıflatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Halk TV operasyonu, zaman ayarlı bir operasyondur" denilerek basının bağımsızlığının korunması gerektiği belirtildi.

"HALK TV'NİN VE BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ"

YENİ Parti Samsun İl Örgütü, açıklamasında Halk TV çalışanları ve aileleriyle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada, "Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız" denildi.

Yargı süreçlerinin, kolluk uygulamalarının ve kayyım kararlarının basını ya da halkın iradesini baskı altına almak için kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara basın özgürlüğü ve demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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