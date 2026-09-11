YENİ Partili çiftçi borç için 40 dönümlük tarlasını 8 milyona satıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - YENİ Parti Aydıncık Kurucu İlçe Başkanı ve çiftçi Sadık Erdoğan, iki yıldır üst üste zarar ettiğini belirterek yaklaşık 40 dönümlük tarlasını borçlarını ödeyebilmek için satışa çıkardığını söyledi. Erdoğan, "10 milyonluk tarlayı 8 milyona satıyorum. Tarlamızı satıp borcumuzu ödeyeceğiz. Buğdayın bereketini de ekmeğin, nimetin bereketini de kaçırdı bunlar. Öldük bittik. Her şeyimiz ipotekli" dedi.

YENİ Parti Aydıncık Kurucu İlçe Başkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, kendisi gibi bir çok çiftçinin biriken borcunu ödeyebilmek için tarlasını satmak veya satılığa çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti.

Geçen yıl soğan ve patatesi maliyetinin altında satamayan çiftçinin bir kısmının alın teri döktüğü, emek verdiği, umut bağladığı ürününü tarlada bıraktığını, kimisinin de alıcı bulamayıp çöpe dökmek zorunda kaldığını aktaran Erdoğan, bu yıl bölgede çiftçinin soğan patates ekmediğini anlattı.

"TARLAMIZI SATIP BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

Erdoğan, biriken borçlarını ödeyebilmek için en büyük tarlasını satılığa çıkardığını belirterek, şöyle konuştu:

"2 yıldır ağzımız kurudu, alnımız çatladı, anlata anlata. 2 yıl önce burası patatesti, sökemedik, televizyonlara çıktık. Buna bir çözüm olunmasını istedik, diledik. Gerçekleşmedi. Yaptığımız eylemleri, söylemleri anladılar da yanlış anladılar. Bizi numara yapıyor zannettiler. Yalancılıkla suçladılar. Biz söyledik, işin kötüye gittiğini, zarar ettiğimizi. Geldiğimiz son nokta, patatesi satamadım, 'Erdoğan'dan satılık tarla.' Adım Sadık Erdoğan. Erdoğan'ın getirdiği durumdan ötürü ben yaklaşık 40 dönüm, 2 yıldır üst üste ettiğim zarardan dolayı 10 milyonluk tarlayı 8 milyona satıyorum. Adam 5 veriyor, 3 veriyor, alamıyor, satamıyor. Tarlamızı satıp borcumuzu ödeyeceğiz. Reis'in ettiği zulümlerden, zararlarından, çiftçiyi duymaz, bizi duymazlıktan gelmesinden dolayı onu da yapamıyoruz. AKP'li işçilerin parasını ödeyemiyoruz. Son noktaya geldik. Gözbebeğim, en büyük arazim bu, satıyorum. Ucuz, pahalı vereceğim eninde sonunda. Yapacak bir şey yok. Alan, satan doğru düzgün yok. Kimse değerini vermiyor. Sinek kanadını kıpırdatmıyor. Millet alacağını alamıyor, vereceğini veremiyor. Ben yalancı değilim, gitsinler tapuya sorsunlar. Ziraat Bankası'na sorsunlar. Ne kadar icralık dosya var, ne kadar icralık tapu var. Adamlar tutuyor 'beşli çete'ye, Cengiz'e, Limak'a, Kolin'e milyarlarca dolarlık vergi affı getiriyor. Bizim çiftçimizin bugün olmuş borcu 1 trilyon 380 milyar dolar. 1 trilyon 380 milyar doları 200'lük banknotlarla hesapladım, tartsan 7 bin ton yapıyor. Yozgat Aydıncık en güzel patates soğan üretilen yerlerden bir tanesi. 7 bin ton soğan patates ile kazanılamıyor bile."

"KİMSEDE SOĞAN YOK, EKEMEDİK Kİ, HER TARAF BOZ"

"Bu sene soğan patates ekemedik, şekerpancarı ektik" diyen Sadık Erdoğan, şekerpancarı ve mısırın da veriminin düşük olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zaten olsa da para etmiyor. Ekmedi demesinler diye ektik. Soğan kimsede yok, 3-5 büyük çiftçide var. Onlar biraz para kazanır dedik. Bu sefer de tuttu yüzde 45'ten yüzde 50'lerden ithalat vergisini yüzde 5'e indirdi. 20, 30, 40 lira olan soğan burada 10-12 liraya düştü. İster 5'e düşsün ister 25'e çıksın, kimsede soğan yok, ekemedik ki, her taraf boz. Yağmurlardan dolayı tonaj aldık, verim yüksek dedik, 600-1 ton arasında. 300-400 kilo aldığımız yerlerden 1 tona kadar buğday aldık. Onu da 10-12 liraya elimizden aldılar. 10 liraya buğday aldılar, 10 liraya. Arpa fiyatına, yemlik fiyatına 10 liraya buğday aldılar. Şimdi buğday oldu 18-20 lira. Eskiden soğan satardık, pancar satardık. Mesela soğandan 10 bin lira buğdaydan 3 bin lira alıyorduk, buğdayınki bereketli geliyordu insana. Buğdaya ekmek derdik, nimet derdik. Buğdayın parası tatlı geliyordu, harca harca bitmiyordu. Borç ödeyebiliyorduk. Eskiden 3 kilogram buğdaya bir litre mazot alıyorduk. Şimdi 9-10 kilo buğdaya 1 litre mazot alıyoruz. Buğdayın bereketini de ekmeğin, nimetin bereketini de kaçırdı bunlar. Öldük bittik. Her şeyimiz ipotekli. Satacağız onu da kurtaramıyoruz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VERGİ, HARÇ, BORÇLANMADAN BAŞKA BİR GELİRİNİ BANA SÖYLEYİN"

Sadık Erdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Drone'la jandarma traktör arıyor arazide. Yozgat Valiliği'nin sayfasını takip et, şu ilçede şu ceza kesilmiş, hacizli araba yakalanmış. Şu ilçede kaçak kazı, bir tane hayra soluk soludukları yok. Ben anlatamıyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin vergiden, harçtan, borçtan ve borçlanmadan başka bir tane gelirini bana söyleyin. Yok. Köprü satıyorlar, otoyol satıyorlar. Ben de satıyorum, ben pişmanım. Üzülerek gece yatakta yatamıyorum, ben borcumu ödemek için satıyorum da sen ne için satıyorsun? Hangi yandaşa peşkeş çekmek için satıyorsun? Hangi cemaate mal vermek için satıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Dünyadaki en iyi ülke bizim, dört mevsimiyle, üç tarafı denizlerle çevrili, toprağıyla, insanıyla, gençliğiyle. Somali değil, Afrika ülkesi değil. Bizi düşürdüğünüz hale bakın."