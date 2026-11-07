YENİ Partili Şahinbey Belediye Meclis üyesi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - YENİ Parti Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ali Yıldırım, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, "Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadan suçlu muamelesi yapılamaz" dedi.

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, partisinin Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ali Yıldırım'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasınan ardından X hesabından açıklama yaptı. Güngen, şunları ifade etti:

"YENİ Parti Şahinbey Belediye Meclis Üyemiz Sayın Ali Yıldırım'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması kapsamında tutuklanmış olmasını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından biri, herkesin hukuk önünde eşit olması, masumiyet karinesinin korunması ve adil yargılanma hakkının güvence altında bulunmasıdır. Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadan suçlu muamelesi yapılamaz.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanlığı olarak, meclis üyemiz Ali Yıldırım'ın hukuki sürecini yakından takip edeceğimizi, adil yargılanma güvencelerinin korunmasının önemini vurguluyoruz. Bizler, hukukun üstünlüğünden, temel hak ve özgürlüklerden, demokrasiden ve adaletten yana duruşumuzu sürdüreceğiz."