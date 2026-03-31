Yeni Plaka Düzenlemesi Yoğunluk Yarattı

31.03.2026 17:25
Aksaray'da plaka değişimi için yoğunluk yaşanıyor, 1 Nisan itibarıyla cezalar uygulanacak.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Araç plakalarına yönelik yeni düzenleme yarın itibarıyla yürürlüğe girecek, uygulama öncesi plaka değişimi için yoğunluk yaşanıyor. Standart dışı (APP) plaka kullananlara 140 bin liraya varan para cezası, trafikten men ve ehliyete el koyma yaptırımları uygulanacak olması nedeniyle sürücüler Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Selim İnç, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, cezai işleme düşmemek adına bir an önce plakalarını kontrol ettirip gerekli değişiklikleri yapmalarıdır" dedi.

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle araç plakalarına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise APP plaka kullanan sürücüler için 1 Nisan'a kadar denetimlerin bilgilendirme ve rehberlik odaklı yapılması yönünde talimat vermişti. Yapılan düzenleme sonrasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla tanınan geçiş süresi ise yarın itibarıyla sona eriyor. Cezai işleme maruz kalmak istemeyen sürücüler, Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Plaka değişimi için gelen Mehmet Gene adlı yurttaş da, "Aracı satın aldığımda plaka APP plakaymış. Mağduriyetimizi, durumu düzeltmek için geldik, değiştirdik. İşlemlerimizi hallettik, şimdi de gideceğiz. Geldik, plakanın APP olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Biz de değiştirdik, taktık, şimdi gidiyoruz. 420 lira notere, 850 lira de Şoförler Odası'na ödedim" diye konuştu.

Soner Çoruk adlı yurttaş ise, "Plakam düşmüştü, süreç çok uzundu. APP plaka daha kolay olduğu için onu yaptırdım. Şimdi de cezası olacağını duyunca koşa koşa buraya geldim. Başvuru yaptım, işlemlerimi hallettim. Yeni plakada karekod ve barkod olması gerektiğini söylediler. Eski plakada bazı özellikler vardı ama bu etiket yoktu. Şu anda işlemlerim tamam. Plakayı aldım, gidiyorum" dedi.

"Yasa dışı basılan, mühürsüz ve logosuz plakalara 140 bin lira ceza var"

Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Selim İnç ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"APP plakalarla ilgili bildiğiniz üzere değişiklikler var. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren de cezai işlemler uygulanacak. Bu nedenle şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, cezai işleme düşmemek adına bir an önce plakalarını kontrol ettirip gerekli değişiklikleri yapmalarıdır. APP plakalar genelde yasa dışı basılan plakalar. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Şoförler Odası'ndan basılı, resmi ve mühürlü plakalarda herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi de bu konuda açıklama yaptı. Sadece yasa dışı basılan, yani mühürsüz ve logosuz olan plakalarda 140 bin liralık cezai işlem var. Yasa dışı basılan plakaların sacında ve mühründe farklılıklar olur. Normal resmi plakalarda ise Şoförler Odası'nın ve il ile ilçeye ait mühürler bulunur. Bugün bir çift plaka 850 TL olarak, İçişleri Bakanlığımız ve Türkiye Şoförler Federasyonu'nun belirlediği rakam üzerinden veriliyor. Bir aylık süreçte yaklaşık 5 bin çift plaka yenilemesi yaptık. Şu anda yoğunluğumuz devam ediyor."

Kaynak: ANKA

