Yeni Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin! - Son Dakika
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Yerel

Yeni Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin!

Yeni Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin!

Bilecik Gençlik Merkezi, yeni üniversite öğrencilerine rehberlik hizmeti sunuyor.

01.10.2024 10:41
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan öğrencileri karşılayan gençlik merkezi personelleri rehber oluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bilecik Gençlik Merkezi personelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik'e gelecek olan üniversite öğrencileri için kenttin çeşitli yerlerinde stant açarak yerini aldı. 'GSB Uyum Programı' çerçevesinde gelen gençleri, ilin çeşitli bölgelerinde karşılayan ekipler, güvenli rehber hizmeti sundu. Hem öğrenci ve veliler için sıcak bir karşılama ortamı sağlanırken, öğrencileri kalacakları yurtlara yönlendiren ekipler, İlin çeşitli bölge alanında kurdukları stantla da öğrenci ve ailelerini, GSB yurtları ve Gençlik Merkezleri'nin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin! - Son Dakika

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