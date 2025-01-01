Yeni Yıla Akçakoca Kumsalında Merhaba

Yerel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2025 yılının ilk gününde vatandaşlar kumsalda tatilin keyfini çıkardı.

Akçakoca sahilinde, kumsallara masa ve koltuklarıyla inen vatandaşlar, yeni yılın ilk gününü kumsalda geçirmenin tadını çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kumsala inerek kimileri kahvaltı yaptı, kimileri ise kumsalda eğlenerek vakit geçirdi. - DÜZCE