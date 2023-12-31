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Yeni Zelanda, 2024'e havai fişek gösterisiyle merhaba dedi - Son Dakika
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Yeni Zelanda, 2024'e havai fişek gösterisiyle merhaba dedi

Yeni Zelanda, dünyanın dört bir yanında geri sayımın yapıldığı 2024'e havai fişek gösterisiyle giriş yaptı. Auckland kentinde binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Sky Tower'da gerçekleştirilen gösteriler büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yeni Zelanda, 2024\'e havai fişek gösterisiyle merhaba dedi
31.12.2023 - 14:12,
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Yeni Zelanda, 2024'e binlerce kişinin geri sayımının ardından "merhaba" dedi.

Dünyanın dört bir yanında 2024'e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi. Yeni Zelanda, 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı. - AUCKLAND

Kaynak: İHA
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