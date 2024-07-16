Yenice Belediye Başkanı Su Kesintileri İçin Çalışmalara Başlayacak - Son Dakika
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Yenice Belediye Başkanı Su Kesintileri İçin Çalışmalara Başlayacak

Yenice Belediye Başkanı Su Kesintileri İçin Çalışmalara Başlayacak

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçede yaşanan su kesintilerine neden olan eski altyapı çalışmalarını yenilemek için çalışmalara kısa sürede başlanacağını bildirdi. Başkan Karakaş, ilçede yaptıkları incelemelerde su tesisatlarının kötü bakımsız olduklarını fark ettiklerini belirtti.

16.07.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçede yaşanan su kesintilerine neden olan eski altyapı çalışmalarını yenilemek için çalışmalara kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Başkan Karakaş, ilçede yaptıkları incelemelerde su tesisatlarının kötü bakımsız olduklarını fark ettiklerini belirtti.

Altyapıdaki eskimenin bu kadar olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Karakaş, "Her gün bir yerden patlak her gün bir yerden ayrı su sıkıntısı çıkıyor. Azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Ankara'daki temaslarımda sualtı yenilenmesi ile ilgili tüm girişimlerde bulundum. Gerekirse Yenice'nin bütün su altyapısını A'dan Z'ye yeniden değiştireceğiz. Bu süreçte sevgili halkımızın bizlere yardımcı olmasını ve lütfen biraz daha sabırlı olmasını rica ederim. Ben ve arkadaşlarım Yenice hizmet için kolları sıvadık. Tüm hemşehrilerimiz eşit ve düzenli hizmet alacaklar. Göreve gelir gelmez yaşadığımız bu sorunlar bizleri de şaşırttı. Alt yapının bu kadar kötü ve bakımsız olduğunu hiçbirimiz tahmin edemezdik. Bizler tribünler oynamıyoruz, vatandaşımızın derdine derman olmak için uğraşıyoruz. Kimlerin ne yaptığını da gayet iyi biliyoruz, ama bunlar bizim bizim vatandaşımıza hizmet etmemizi engelleyemez. Tüm Yeniceli hemşehrilerim şundan emin olsun ki Karakaş bütün altyapı sorunlarını çözecek. Yenice'nin en kısa zamanda tüm su problemleri ortadan kalkacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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