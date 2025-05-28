Yenice\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler, öğretmenler ve usta öğreticiler eşliğinde stantları gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Törenin sonunda Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yüksel Baş tarafından Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Veysel Acar'a, kurs merkezinde üretilen ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi. - ÇANAKKALE