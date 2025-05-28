Yenice'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenice'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Yenice\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı
28.05.2025 15:43  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler, öğretmenler ve usta öğreticiler eşliğinde stantları gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Törenin sonunda Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yüksel Baş tarafından Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Veysel Acar'a, kurs merkezinde üretilen ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Yenice, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenice'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım’dan davet aldı Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
23:41
Yunanistan’da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi
23:36
Barcelona’da imzalar üst üste Lamine Yamal’la da nikah tazelendi
Barcelona'da imzalar üst üste! Lamine Yamal'la da nikah tazelendi
23:29
Çaldığı otomobilin yakıtı bitince çalışır durumdaki başka otomobili çaldı
Çaldığı otomobilin yakıtı bitince çalışır durumdaki başka otomobili çaldı
23:27
Süper Lig’den 11 kulüp PFDK’ye sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
23:23
Arda Turan Galatasaray’la ilgili o ibareyi sildi
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
23:19
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 17:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: Yenice'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.