Yeniden Refah Partisi Elazığ'da 6 belediye kazandı

Yerel

Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, pati olarak Elazığ'da aldıkları seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ'da 6 belediye kazanmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de ilçe sayısına oranla, en çok ilçe kazandığımız il Elazığ olmuştur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Teşlilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Elazığ'da yapılan seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Yerel seçimler sonucunda Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin 3. büyük partisi olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Gül, Elazığ'da da Sivrice, Palu, Alacakaya, Akçakiraz, Beyhan ve Bükardi olmak üzere 6 belediye kazanılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

"CEKET SİYASETİ BİTMİŞTİR"

Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Malumunuz olduğu üzere hem Elazığ'ımız için hem de ülkemiz için son derece önemli olan bir yerel seçimi geride bıraktık. Bu seçim ülkemizin bundan sonraki siyasi sürecinin şekillenmesi için oldukça önemliydi. Seçim öncesinde Yeniden Refah Partimiz üye sayısı açısından Türkiye'nin 3. büyük partisi oldu. Sandıklardan çıkan sonuçlara göre de Yeniden Refah Partisi almış olduğu yüzde 6.2'lik oyla Türkiye'nin 3. Büyük partisi olmuş ve il genel meclisinde de yüzde 7'lik bir oyla çok net bir şekilde milletimizin yeni döneme dair umudu olmuştur. Aziz milletimiz bu seçimde Yeniden Refah Partisi'ni destekleyerek 'ceket siyasetine' karşı bir tavır ortaya koymuş, 'ceketimi koysam kazanırım' diyenlere net bir şekilde mesajını vermiştir. Yine bununla beraber bu aziz millet, Gazze'de aylardır yaşanan katliama karşı hiç bir çözüm üretemeyen, bununla birlikte, başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bir çok kesiminin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara karşı maaş düzenlemesi yapamayan, ekonomik ve sosyal sıkıntılarla boğuşan milletimizin sıkıntılarına çare üretemeyen mevcut iktidara karşı tercihini Yeniden Refah Partisi'nden yana kullanarak, çözümün ve umudun adresi olarak partimize teveccüh göstermiştir.

"ELAZIĞ'DA 6 BELEDİYE KAZANDIK"

Yeniden Refah Partisi bu seçimde, şehirlerimizin ahlaklı belediyecilik ve milli görüş belediyeciliği düsturuyla yönetilebilmesi için çok önemli bir misyonu üstlenmiştir. Bu misyonu Elazığ'da değerli milletvekilimiz ve adayımız Sayın Faruk Septioğlu yüklenmiştir. Bu süreçte başta Sayın Septioğlu'na ve Partimize güçlü bir destek veren siz değerli hemşerilerime en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla beraber, Elazığ'da 6 belediyemizi kazanmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu da açıkça ifade etmek istiyorum. Elazığ'da 6 belediye kazanmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sivrice, Palu, Alacakaya, Akçakiraz, Beyhan ve Bükardi'ye ayrıca hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Türkiye'de ilçe sayısına oranla, en çok ilçe kazandığımız il Elazığ olmuştur. Yeniden Refah Partisinin en çok ilçe kazanan ilin Elazığ olması, bir Elazığlı olarak bizleri gururlandırmıştır."