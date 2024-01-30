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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıç; insani, vicdani, ahlaki, İslami ve imani bir dünya gerçeğinin var olduğunu söyleyerek, "Gazze'de sistematik İsrail soykırımı bütün hızıyla devam ediyor. Ölüm, açlık, çaresizlik, mevsim şartlarıyla da birleşerek Gazze sokaklarında adeta kol geziyor. Ölümler kadar başta Türkiye'miz olmak üzere İslam dünyasının somut bir adımla neticelenmeyen ilgisizliği de maalesef can yakmaya devam ediyor. Bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de devam eden yüzyılın en büyük soykırımı hakkında vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararını rahatlatıcı yüreklere su serpişi bir karar olarak görüyoruz. Uluslararası adalet divanının vermiş olduğu bu karar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin girişimi üzerine alınmış olan bir karardır. Bu anlamda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Gazze'deki bu soykırıma dünyanın yeniden alaka göstermesini ve kanayan vicdanların görmezlikten gelinmemesini bekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararından sonra devam edecek olan yargılama sürecini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Katil İsrail yönetimi sanık sandalyesine oturmuş bulunmaktadır. İsrail'in soykırımı Uluslararası Adalet Divanı kaydına geçmiş bulunmaktadır. Gazze'de yaşananın bir soykırım olduğu tescillenmiştir. Bundan sonra beklenen yargı kararıdır" ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasında açık olmuştur"

Kılıç, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranlarındaki adaletsizliğe dikkat çektiklerini ve ısrar ettiklerini vurgulayarak, "Nihayet bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Zar zor da olsa taksit taksit de olsa emekli maaşlarının artış oranlarında denge, adalet sağlandı. Ancak en düşük emekli aylığı hala 10 bin lira düzeyinde. Bu aylıkla geçinebilmek mümkün değil. Yeniden Refah Partisi olarak hep söylediğimizi bir kere daha tekrar ediyorum. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekildiği takdirde açlık sınırının altındaki idare etme durumu dengelenmiş olacaktır. Türk-İş'in ocak ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 liraya yükselmiş bulunmakta. Asgari ücret 17 bin lira, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 lira. ve en düşük emekli aylığı 10 bin 300 lira. Emeklilerimizin açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmemesi lazımdır. Düzenli bir şekilde neredeyse her gece yapılır hale gelen akaryakıt zamları ulaşım giderlerini, ulaşım giderleri de gıda enflasyonu üzerindeki baskıyı günden güne artırmaktadır. Bu arada en düşük emekli aylığıyla açlık sınırı arasında 5 bin liralık bir açık oluşmuş bulunmaktadır. Bu açığı kapatmak ekonomi yönetiminin görevidir" şeklinde konuştu.

"Seçim beyannamemizde yeni başlıklar göreceksiniz"

Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. Partisinin Beyannamesinin 10 Şubat tarihinde Ankara'da kamuoyuna açıklanacağını duyuran Kılıç, "Beyannamemizde yeni başlıklar göreceksiniz. 20 yıldır belediyeleri yönetenlerin vaatleri bir yana belediyeleri bugünden itibaren yönetmeye talip olanların vaatleri bir yana. Yeniden Refah Partisi yerel seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çalışanlar-çalışmayanlar, diploma sahibi olup çalışma imkanı bulamayanlar için hasılı tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, yeni bir dünya, güvenli ve huzurlu bir gelecek vaadi var. 10 Şubat'ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyuna açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız" dedi.

"Heyetler arası görüşmeler tamamlandı"

Suat Kılıç ittifak görüşmelerine ilişkin heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirtti. Kılıç, heyetler arasında yeni bir buluşma yapmaya gerek kalmadığını ifade ederek, "Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır. Nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi olarak kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü Genel Başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız. Alınacak kararın, atılacak adımların herkes için, hepimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor temenni ediyoruz."