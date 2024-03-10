Yerel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Eskişehir'de konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan:

"Biz kendimiz dahil üye artış hızına yetişemiyoruz"

"1989 ve 1994'teki Milli Görüş belediyeciliğinin o efsane hizmetlerini hatırlıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Günde 2 bin 500 civarında üye artışı oluyor ayda 75 bin yapar. Bir senede neredeyse 1 milyon yapar. Biz seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz "dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin aday tanıtım toplantısı için Eskişehir'e geldi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, partililer katılım gösterdi. Erbakan, "6 ayda 260 binden bugün itibariyle 470 bine dayandık. 6 ayda yüzde 80'nin üzerinde büyüme demektir. Başka hiçbir siyasi partinin Türkiye'de böyle bir büyüme yakaladığını göremezsiniz. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partidir. Biz kendimiz dahil üye artış hızına yetişemiyoruz. Günde 2 bin 500 civarında üye artışı oluyor ayda 75 bin yapar. Bir senede neredeyse 1 milyon yapar. Biz seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak gireceğiz. ve bu tempoyla devam edip inşallah 1 milyon hedefine de birkaç ay içirişinde ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde arkasından 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidara taşıyacağız Yeniden Refah Partisini. Konya'da hanım kollarımız bir saha çalışması yapıyorlar. 3 tane hanımefendi de üye kayıtlarını gerçekleştirmekle görevli. Ama bir yarım saat, bir saat sonra bakıyorlar ki üç göreviyle üye kaydına yetişebilmeleri mümkün değil. Çünkü stadın önünde kuyruk oluşuyor O talebi karşılayabilmek için takviye kuvvet çağırıyorlar. ve gelen ilave arkadaşlarla beraber üye kayıtlarını öyle gerçekleştiriyor. Yeniden Refah stantlarının önünde kuyruklar oluşuyor. Elhamdülillah milletimiz kurtuluşun adresi olarak, umudun adresi olarak, değişimin adresi olarak toplanma merkezi olarak Yeniden Refah Partimizi ve Milli Görüş'ü görüyor, akın akın Yeniden Refah'a koşuyor elhamdülillah" dedi.

"Milli görüşü getirecek ve yeniden hep birlikte inşa edeceğiz"

Milli Görüş ile belediyeleri yöneteceklerini belirten Erbakan şöyle devam etti:

"Erbakan Hocamızın bu meşhur örneği aklıma geliyor, 'Ama artık bozanlar yeter. İnşallah milletimiz yapanları getirecek. Milli görüşü getirecek ve yeniden hep birlikte inşa edeceğiz bu ülkeyi.' Tabii millet Yeniden Refah'a koşmasının en önemli sebebi rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten bıkmış olması. 3 liralık işi 10 liraya ithal edecek, aradaki 7 lirayla kendi çevresini finanse edecek. Kibirli, gururlu, hakkı değil rant üstün tutan, her baktığı yerde yeşil dolarları gören, halkla arasına mesafe koymuş. Milletin derdiyle dertleneceğine kendi makam arabasının markasını ve modelini düşünen, sokakta garibanın seyyar satıcı tezgahına müsaade etmeyen ama kendi rant tezgahına da kimseyi dokundurtmayan ve bununla birlikte belediyenin bütçesini borca ve faize batıran israfa, lükse ve şatafata düşkün böyle bir belediyecilik anlayışında milletimiz bıkmış, usanmış, çareyi neden Yeniden Refah'ta görüyor? Yeniden Refah'ın temsil ettiği mana, Milli Görüş Milli Görüş belediyeciliği dönemini hatırlıyor milletimiz. 1989 ve 1994'teki Milli Görüş belediyeciliğinin o efsane hizmetlerini hatırlıyor. O nedenle de çareyi, kurtuluşu yine Milli Görüş'te yine Refah'ta görüyor, işte bu rüzgarlar onun için esiyor. Bu üye kayıtları onun için oluyor. ve inşallah 31 Mart'ta sandıkları Yeniden Refah bu sebeple patlatacak Allah'ın izniyle."

Program aday tanıtımı ve fotoğraf çekimi ile son buldu.