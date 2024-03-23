Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan: " Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisiyiz"
MALATYA - Malatya'da partisinin düzenlendiği miting programında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin bugün itibariyle 488 bin üye kaydına ulaştığını belirterek, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını söyledi.
Akşam saatlerinde partisinin Eskimalatya'da düzenleyeceği miting programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iftar programı sonrası Malatyalılarla bir araya geldi.
"488 bin üye sayısına ulaştık 500 bine bir adım kaldı"
Eskimalatya'da, SKM bürolarının açılışında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün itibariyle Yeniden Refah partimiz 488 bin üyeye ulaşarak MHP'yi de geride bıraktı ve 500 bine bir adım kaldı inşallah. Önümüzde İyi Parti var inşallah 20 bin üyeyi de yapınca birkaç gün içerisinde İyi Parti'yi de geçeceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz" dedi.
"Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi"
Birkaç ay içerisinde bir milyon üye sayına ulaşacaklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar arkasından 2028'de iktidar inşallah. Televizyonlarda sabahtan akşama akşamdan sabaha hepsinin ağzında Yeniden Refah Partisi .Ne oldu Yeniden Refah Partisi'ni 2-3 yıl önce ağzınıza almıyordunuz. Ne oldu milletimiz uyanışa, dirilişe geçti ve Yeniden Refah Partisi'nin ayak sesleri herkes tarafından duyulmaya başlandı. Konuşuyorlar, Yeniden Refah Partisi ne kadar oy alacak ne yapacak hangi illeri kazanacak hedefi ne stratejisine ne yapıyor soluk soluğa Yeniden Refah Partisi'ni takip ediyorlar. Bu kadar konuşuyorsunuz da bir tane Yeniden Refah Partisi adayını çıkarıp siz ne diyorsunuz mesajınız nedir diyemiyorlar. Biz bu film daha önce de gördük 90'lı yıllarda 94 seçimleri öncesinde 95 seçimleri öncesinde biz bu konuda bağışıklık sahibiyiz bunlar bize sökmez bu millete de sökmez o zaman da bu numaraları yaptınız bu ambargoları bu karalamaları bu iftiraları yapmaya kalktığınız zaman bunlar Refah Partisi'nin yükselmesini büyümesini engelleyemedi bütün bu numaralar bütün bu tiyatrolar sadece ve sadece Yeniden Refah Partimizin büyümesine yarayacak yeniden refahın iktidar yürüyüşü engellenemeyecek" dedi
Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracak tek siyasi parti olacağını belirten, Erbakan, "Allah'ın izniyle milli görüşün bereketiyle milletin Bu tevekkülüne yüzde yirminin üzerinde oy alacağız inşallah" diye konuştu.
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ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
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