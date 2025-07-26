Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, Kozaklı-Yenifakılı yolunda meydana geldi. Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Takla atan araçta olay yerinde hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Musa Sarıaslan'ın cenazesi, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - YOZGAT