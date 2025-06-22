Yenikent Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 100. Yıl Kültür Merkezi'nin 1.katında yer alan Yenikent Kapalı Pazar Yeri, modern yapısıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Pazar yerini ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Başkan Kurt, hem esnafa hem de vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Kurt'a pazar ziyaretinde Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Üretici Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç ve Yeşil Sakarya Üretici Birliği Başkanı Süleyman Buluşan da eşlik etti.

"Burada herkesin gönlüne göre bir ortam sağladık"

Yenikent Kapalı Pazar Yeri açılışında konuşan Başkan Kurt, "Yenikent Kapalı Pazar yerimizin açılışını gerçekleştirdik. Pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun ve bol kazançlar diliyorum. Burada herkesin gönlüne göre bir ortam sağladık" dedi. - ESKİŞEHİR