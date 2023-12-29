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Yenikent Mahallesi'ne Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi yapılıyor - Son Dakika
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Yenikent Mahallesi'ne Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi yapılıyor

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi'nde gençlerin vakit geçirebileceği Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi projelerini hayata geçiriyor. Yapımı devam eden tesisler, Derince'ye yeni birer cazibe merkezi olacak.

Yenikent Mahallesi\'ne Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi yapılıyor
29.12.2023 - 14:17,
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Yenikent Mahallesi'ne gençlerin rahatça vakit geçirebilmesi için Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi yapılıyor.

Derince Belediyesi'nin hizmete sunduğu Yenikent Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen projelerin ilki Genç Kafe. Derince Belediyesi'nin yapımını tamamlayarak hizmete sunacağı Genç Kafe, gençlerin uğrak noktası olacak. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı merkez içerisinde Ertuğrul Gazi Bilgi Evi'nin iç tefrişatını yaparak hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aygün, "Yenikent Kültür Merkezi'mizde yapımına devam ettiğimiz Genç Kafe projemiz ile Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapımını sürdürdüğümüz Ertuğrul Gazi Bilgi Evi'nde incelemelerde bulunduk. Her iki tesisimiz de Derince'mize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yenikent Mahallesi'ne Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi yapılıyor - Son Dakika
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