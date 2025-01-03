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Yenikent'te Yeni Yağmur Hattı

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ASKİ, Yenikent'te su baskınlarını önlemek için 4,5 km yeni yağmur suyu hattı yapıyor.

03.01.2025 17:16
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ASKİ, Yenikent'te su baskınlarını önlemek için yeni yağmur suyu hattı yapıyor

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde 4,5 kilometre yeni yağmur suyu hat imalatı gerçekleştirerek, aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarına neşter vuruyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan başkent Ankara'ya sağlıklı, temiz, kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlarken, bir yandan da kentte yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Yapılan risk değerlendirme çalışmalarıyla kent genelinde sel gibi muhtemel afetlerin önlenmesi için proje geliştiren ve yatırım planlayan ASKİ ekipleri, son olarak Sincan Yenikent bölgesine el attı. ASKİ ekipleri, Yenikent bölgesinde bulunan Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahalleleri, Sakarya ve Kazım Karabekir caddeleri ile Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğun yağışlarda su birikintileri oluştuğunu, iş yerleri ve binaların bodrum katlarını su bastığını tespit etti. Meydana gelen su baskınları bölgede trafik akışını durdururken, esnaf ve vatandaşları mağdur ediyordu.

4 kilometrelik imalat tamamlandı

Yenikent bölgesinin coğrafi yapısını ve bölgede çok hızlı artan yapılaşmayı dikkate alan ASKİ ekipleri, sorunun köklü çözümü için aşırı yağışlarda biriken yağmur sularını güvenli bir şekilde uzaklaştırabilmek amacıyla 4,5 kilometrelik yeni bir yağmur suyu hattı planladı. "Sincan İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Temizlik Yapım İşi" kapsamında şu ana kadar 4 kilometrelik imalat tamamlanırken, kalan bölümde çalışmalar devam ediyor.

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artan şiddetli yağışların neden olduğu şehir selleri ile mücadele ediyoruz"

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden kaynaklı oluşan şehir sellerine dikkati çekerek, "ASKİ olarak şehrimizdeki riskli alanları belirleyerek, afete karşı önceden tedbir alıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artan şiddetli yağışların neden olduğu şehir selleri ile mücadele ediyoruz" dedi.

Ankara'nın yetersiz altyapı nedeniyle zaman zaman sel ve su taşkınları ile gündeme gelen bölgelerine tek tek neşter vurulduğunu ifade eden Akçay, bu çerçevede kent genelindeki yağmur suyu ızgaralarının da düzenli şekilde temizlendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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