Yeniköy Mezarlığı\'ndaki Düzensizlikler Tepki Topladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda yaşanan düzensizlikler, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, hem tozlu yollar hem de araçların mezarlık içerisine kadar girmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Mezarların bulunduğu alana kadar araçların kontrolsüz şekilde girebilmesi, kalabalık ziyaretlerde yürümeyi zorlaştırırken, oluşan toz ve egzoz kokusu vatandaşları olumsuz etkiliyor. Mezarlığın girişinde herhangi bir güvenlik görevlisinin olmaması ve araç girişini yasaklayan bir levhanın bulunmaması da tepkilere neden oluyor.

Vatandaşlar, sadece cenaze araçları ile mezar kazımında kullanılacak kepçelerin içeri alınması gerektiğini, bunun dışında tüm araç girişlerinin engellenmesini istiyor. Öte yandan mezarlık içerisinde biriken çöplerin uzun süredir temizlenmemesi de bir başka sorun olarak öne çıkıyor. Yığılan çöpler hem kötü görüntü oluşturuyor hem de sıcak havalarda rahatsız edici kokular yayıyor.

Mezarlık ziyaretlerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi için yetkililerden gerekli önlemlerin bir an önce alınması isteniyor. - DİYARBAKIR