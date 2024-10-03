Yenilenen Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenilenen Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti

Yenilenen Kur\'an Kursu Açılışı Gerçekleşti

Darıca'da açılışı yapılan Akminare Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hafızların sayısının artmasını ve Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmalarını istedi.

03.10.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da kız Kur'an kursu açılışını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizim temennimiz hafızların sayısının artması ama aynı zamanda her birinin yaşayan bir Kur'an olması. Yani Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmaları" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde yenilenerek yeniden hizmete sunulan Akminare Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve hafız adayları katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Büyükakın, "Bize düşen gayret etmek, çaba göstermek, elimizden geleni yapmak. Aslında bir söz vardır, 'Allah katında kıymetinizi anlamak istiyorsanız, sizi neyle meşgul ettiğine bakın.' Hayırlı işlerle meşgul oluyorsanız, buna sevinmeniz lazım. Sizler de bence sevinmelisiniz. Böyle güzel hizmetlere vesile olmak, sizin güzelliğinizin de bir göstergesi. Öyle olmasaydı, Allah bunları nasip etmez. Bizim temennimiz hafızların sayısının artması ama aynı zamanda her birinin yaşayan bir Kur'an olması. Yani Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmaları. O yolda yürürken, otururken, kalkarken, alışveriş yaparken, insanlarla diyalog kurarken birer timsal olmaları ve her birinin birer yürüyen Kur'an olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradan yetişen evlatlarımız çok sayıda insanın hidayetine vesile olacak şekilde, şuurlu şekilde yetişirler. Manasını bilen hafızların yetişmesi, onu pekiştirmesi en büyük temennimizdir. Biz başından beri elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Hocalarımızdan rica ediyorum özellikle Peygamber efendimizin hayatını bu çocuklarımıza iyi öğretmekte fayda var. Öyle olduğunda birçok sıkıntının da ortadan kalktığını görüyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, Kültür Sanat, kocaeli, Darıca, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenilenen Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yenilenen Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement