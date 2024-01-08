Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: \'Kimseyi ayırt etmeden herkese eşit hizmet götürmek zorundayız\'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kimseyi ayırt etmeden her mahalleye eşit hizmet ettiklerini söyleyerek, "Kimseyi ayırt etmeden vergilerini alıyorsak herkese eşit hizmet götürmek zorundayız. 15 yılda bir kesimin, görüşün belediyesi değil herkesin belediyesi olarak Yenimahalle'yi barışın ve huzurun kenti haline getirdik. Belediyeye siyaset sokmadık" dedi.

Şentepe Bölgesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "2009 yılından bu yana Yenimahalle'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın her yurttaşımızı eşit görerek hizmet ediyorum. Ülke olarak ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu ülke kaynakları hiçbir ülkeye nasip olamayacak kadar zengin bir ülke. Tek ihtiyacımız işinin ehli, devletin parasını ve imkanlarını savurganlıkla değil, hizmet odaklı vatandaşa fayda sağlayan projelere yatıran yöneticilerin göreve gelmesidir. Kendi kaynaklarımızı verimli kullandığımız zaman ülkemiz refaha ulaşacaktır. Yenimahalle, bunun en büyük örneğidir" diye konuştu.

YENİMAHALLE'Yİ BİRİNCİ YAPACAĞIZ

2009 tarihinde görevi devraldıklarında Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen SEGE Araştırması'nda 180'inci sırada olan Yenimahalle'nin 15 yılda 5'inci sıraya yükseldiğine vurgu yapan Yaşar, "Yaptığı projelerle Türkiye'de adından söz ettiren bir konuma ulaşan ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yenimahalle'de 15 yıldır kimseyi ayırt etmeden, vatandaşa dokunan projeleri hayata geçirerek görev yapıyoruz. Yenimahalle'yi yaptığımız hizmetlerle eğitim, kültür, sanat ve alt yapı konusunda örnek alınan bir ilçe konumuna ulaştırdık. Belediyecilik iddia işidir. Yenimahalle'yi mutlaka birinci sıraya yükselteceğiz" dedi.

Şentepe'ye yapılan yatırımların bölgeye büyük değer kazandırdığının da altını çizen Yaşar, "Yenimahalle'nin merkezinde ne varsa Şentepe sakinleri de aynı imkanlara ulaşsın istedik. Bölgemizin her mahallesine ayrı önem veriyoruz. Yapımı devam eden 8 bin 500 metre kare inşaat alanına sahip Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisimiz bölgeye değer katacak ve vatandaşın Pazar alışverişinin yanında YENİMEK merkezi, kütüphane, etüt merkezi, semt birimi, zabıta noktası gibi birçok hizmet noktasını içinde barındıracak. Yenimahalle barışın ve sevginin ilçesidir. Amacımız gelecek kuşaklara temiz, düzenli ve yaşamaktan keyif alınan bir ilçe bırakmak. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.