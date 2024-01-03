Yenimahalle Belediyesi Kadın Emeği Pazarı\'nda Üreten Kadınlarla Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen kadınlar için 2021 yılında açılan Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek üreten kadınlarla bir araya geldi. Stantları gezerek kadınlara hayırlı işler dileyen Başkan Yaşar, "Bu projemizdeki amacımız kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılmasını ve el emeği, göz nuru ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlamak" dedi.

Kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal gelişime büyük katkı sunacağını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, " Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri kadınların çalışma hayatına gerekli seviyede katılamaması, ülkede kadın istihdamının düşük olmasıdır. Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla birçok projeye imza atıyoruz. Kadınlar kurulan bu stantlarda hem kendi ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı buluyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor. Yenimahalle'de üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KADINLAR ÜRETECEK, AİLELER KAZANACAK

Yenimahalle Belediyesi ve Günebakanlar Kadın Kooperatifi iş birliğinde geliştirilen ve her cumartesi Batıkent Pazar Yeri, pazar günleri ise Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Kadın Emeği Pazarı'nda,Yenimahalleli kadınlar el sanatları, gıda ve birçok alanda ürettikleri el emeği ürünleri, kurdukları stantlarda görücüye çıkarıyor.