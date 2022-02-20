Üye Girişi
Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi - Son Dakika

Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi

20.02.2022 09:37
Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerinden halk oyunları eğitimi alıyor.

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerinden halk oyunları eğitimi alıyor.

TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerince Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyelerine halk oyunları eğitimi veriliyor. Eğitmen Hasan Dayan ve Alper Bektaş öncülüğünde birçok farklı yöreye ait halk oyunları öğrenilebiliyor. Eğitimler Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle, Serhat, Ata ve Turgut Özal mahalleleri olmak üzere 6 farklı noktada ilçe sakinleriyle buluşuyor.

Büyük bir hizmetin altına imza attıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Dayanışma merkezlerimiz, 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın zamanlarını değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle buluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın ikinci baharlarını eğlenerek geçirmesini istiyoruz. Bu merkezlerimizde bir araya gelen hemşerilerimiz hem hoşça vakit geçiriyorlar hem de düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek kaynaşıyorlar. İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'nden dört bine yakın vatandaşımız faydalanıyor. Yenimahalle sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için her vatandaşa eşit hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi
Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi

YORUMLAR
500
Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi Karşıyaka zorlu deplasmanda Karşıyaka zorlu deplasmanda Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Turgut Özal, Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 09:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement