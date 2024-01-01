Yenimahalle\'de Hamsi Festivali: Vatandaşlara 3 Ton Hamsi Dağıtıldı

Kış aylarının vazgeçilmezi hamsi, Yenimahalle'de festivalle karşılandı. Yenimahalle Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıttı. Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği iş birliğinde düzenlenen ve 2 gün süren festivalde vatandaşlar hamsiye doydu.

Batıkent Meydan AVM, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı, Karşıyaka İş Merkezi ve Şentepe Müslüm Gürses Parkı'nda pişirilen balık ekmekler için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Batıkent Meydan AVM'den start veren Hamsi Festivali'ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Gündüz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Yenimahalle sakini katıldı.

"YENİMAHALLE KARDEŞLİĞİN İLÇESİDİR"

Festival boyunca vatandaşları yalnız bırakmayarak ilçe sakinlerine kendi elleriyle balık ekmek ikram eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de barış ve kardeşliği pekiştirmek adına hep birlikte olduğumuz bu etkinlikleri düzenliyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizde çoluk çocuk genç yaşlı demeden tüm vatandaşlar balık ekmek yemenin keyfine varıyor.Bu tarz sosyal etkinlikler birlik ve beraberliğimizi perçinliyor, hep beraber keyifli vakit geçirmemizi ve sohbet etmemizi sağlıyor. Yenimahalle kardeşliğin ilçesidir" dedi.