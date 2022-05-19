Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Gençlik Festivali" çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ve belediyenin spor eğitmenleri ile "Yenimahalle Gençlik Festivali" çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yaşar, "Bütün ümidim gençliktedir diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Muaythai Turnuvaları'na 34 sporcu katıldı

Ardından Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen Muaythai Turnuvaları'na da katılan Başkan Yaşar, parkta kurulan arenada kıyasıya mücadele eden genç sporcuları izledi. 34 sporcunun katıldığı turnuvada toplamda 17 maç yapan sporcular, Yenimahalleliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Park alanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, sporcuları alkış yağmuruna tuttu.

"Sizler her şeye layıksınız"

Turnuvanın ardından 1'inci olan sporculara kupalarını, 2'nci olan sporculara ise madalyalarını takdim eden Yaşar, "19 Mayıs 1919'da bu ülkenin kurtuluşu için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bayramı festivallerle kutluyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de sporun tüm dallarını yaşatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın daha sağlıklı büyümesi ve spora yönelmesi için çaba gösteriyoruz. Festivalimizde çeşitli spor dallarında müsabaka yapan gençlerimizi kutluyorum. Dileğim ve heyecanım bu çocukların daha güzel bir Yenimahalle'de yaşaması. Yenimahalle'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Yenimahalle, 5 tane kapalı spor alanı olan tek ilçe. Sizler her şeye layıksınız. Sizin kaynaklarınızı size harcıyoruz" diye konuştu. - ANKARA