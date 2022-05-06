Yenimahalle Sokaklarında Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Yenimahalle Sokaklarında Temizlik Çalışması

06.05.2022 11:03
Yenimahalle Sokaklarında Temizlik Çalışması

Yenimahalle Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ilçe genelinde temizlik ve yıkama çalışmalarına hız verdi.

Yenimahalle Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ilçe genelinde temizlik ve yıkama çalışmalarına hız verdi.

Temizlik ve yıkama çalışmalarını ilçenin tümüne yayan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 süpürge aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle sokak sokak yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Yaz aylarında ilçede toz ve kokunun önüne geçmek amacıyla çalışmalarında boş alanlara ve çöp konteynerlerinin bulunduğu sokaklara yoğunluk veren belediye ekipleri, Yeşilevler, Batıkent, Demetevler gibi ilçenin farklı noktalarında temizlik ve yıkama işlemlerini sürdürüyor.

"TEMİZ BİR YENİMAHALLE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ekiplerimiz yıkama işlemlerini düzenli olarak yapıyor. Amacımız vatandaşlarımızı bilinçsiz atılan çöplerden dolayı oluşan kokudan ve toz oluşumundan korumak. Yenimahalle'nin emekçileri, ilçe sakinlerinin sağlığı ve huzuru için yaz mevsiminde de yıkama işlemlerini sürdürecek. Bu süreçte ilçe sakinlerinin de temiz bir Yenimahalle için gereken özeni göstereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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