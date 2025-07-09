Yenipazar Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, son bir ayda 4 yeni aracın Yenipazar Belediyesine kazandırıldığını ifade ederken, vatandaşların hizmetinde kullanılacak 4 araç da belediye meydanında sergilendi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan son bir ayda 4 aracı belediye araç filosuna kazandırdıklarını belirtti. Başkan Ercan, "Seçimlerde vaat ettiğim işleri bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Belediyemiz filosundaki araçların eksik ve yetersiz olduğunu tespit ederek gerekli çalışmalara başladım. Yaptığım çalışmalar ve görüşmeler neticesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Yenipazar Belediyemize hibe edilen çöp toplama kamyonumuz, Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından belediyemize tahsis edilen çöp taksi aracımız yine Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği çöp toplama kamyonumuz ile çöp konteynırlarımız ve satın aldığımız cenaze taşıma aracımız Yenipazarlı halkımızın hizmetinde kullanılmaya başlandı" dedi.

Başkan Ercan teşekkür etti

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Araç filomuza kazandırılan 2 adet çöp toplama kamyonu, çöp taksi aracımız ve çöp konteynırlarımız için ve yapılan tüm hizmetlerimizde büyük destekler veren, her zaman arkamızda duran TBB Encümen Üyesi, topuklu efemiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN