Yenipazar Belediyesi ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kışlık düğün salonunda yenileme çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle uzun süredir şikayet edilen ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu.

Yenipazar Belediyesi, evlenecek çiftlerin en özel günlerini daha konforlu ve keyifli hale getirmek amacıyla kışlık düğün salonunda yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye hizmet binasının bir üst katında yer alan düğün salonunda yapılan iyileştirmelerle, vatandaşların uzun süredir şikayetçi olduğu ses akustiği sorunu çözüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında salonda ses yalıtımı güçlendirilirken, daha net ve gürültüsüz bir müzik ortamı oluşturuldu. Yenileme çalışmaları sayesinde düğün, nişan ve benzeri organizasyonların daha kaliteli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Düğün salonumuzu mutlu anlarınız için yeniledik. Belediye hizmet binamızın bir üst katında bulunan kışlık düğün salonumuzda bir takım iyileştirmeler yaptık. Vatandaşlarımız tarafından yıllardır şikayet edilen ses akustiği yalıtımını yaparak daha anlaşılır ve gürültüsüz müzik keyfini aktif hale getirdik. Evlenecek tüm gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Her şey Yenipazar için" dedi. - AYDIN