Yenipazar Belediyesi ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yenipazar Belediyesi ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu

Yenipazar Belediyesi ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu
23.01.2026 10:50  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, evlenecek çiftlerin memnuniyetini artırmak için kışlık düğün salonunda yenileme çalışmaları yapıldı. Ses akustiği sorununa çözüm bulunarak, daha konforlu bir ortam sunuldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kışlık düğün salonunda yenileme çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle uzun süredir şikayet edilen ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu.

Yenipazar Belediyesi, evlenecek çiftlerin en özel günlerini daha konforlu ve keyifli hale getirmek amacıyla kışlık düğün salonunda yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye hizmet binasının bir üst katında yer alan düğün salonunda yapılan iyileştirmelerle, vatandaşların uzun süredir şikayetçi olduğu ses akustiği sorunu çözüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında salonda ses yalıtımı güçlendirilirken, daha net ve gürültüsüz bir müzik ortamı oluşturuldu. Yenileme çalışmaları sayesinde düğün, nişan ve benzeri organizasyonların daha kaliteli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Düğün salonumuzu mutlu anlarınız için yeniledik. Belediye hizmet binamızın bir üst katında bulunan kışlık düğün salonumuzda bir takım iyileştirmeler yaptık. Vatandaşlarımız tarafından yıllardır şikayet edilen ses akustiği yalıtımını yaparak daha anlaşılır ve gürültüsüz müzik keyfini aktif hale getirdik. Evlenecek tüm gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Her şey Yenipazar için" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yenipazar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar Belediyesi ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:38:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yenipazar Belediyesi ses akustiği sorununu çözüme kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.