Yenipazar\'da kışlık düğün salonu yenilendi

Yenipazar Belediyesi, ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı kışlık düğün salonunda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yenipazar Belediye Hizmet Binası'nın bir üst katında bulunan Kışlık Düğün Salonu'nda yapılan çalışmalar kapsamında, vatandaşların şikayet ettiği ses akustiği sorunu giderildi. Yapılan yalıtım çalışmalarıyla birlikte salonun ses sistemi daha anlaşılır ve gürültüsüz hale getirilerek müzik keyfi artırıldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediye olarak mutlu günlere ev sahipliği yapan alanları daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Ercan, evlenecek gençlerin bu özel günlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini istediklerini ifade ederek, tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi. Öte yandan belediye tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrasında salonun artık daha modern bir yapıya kavuştuğu belirtildi. - AYDIN