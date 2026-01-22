Yenipazar'da kışlık düğün salonu yenilendi - Son Dakika
Yenipazar'da kışlık düğün salonu yenilendi

22.01.2026 15:41  Güncelleme: 15:44
Yenipazar Belediyesi, ilçedeki Kışlık Düğün Salonu'nda yapılan yenileme çalışmaları ile ses akustiği sorununu çözdü ve salonu modern bir hale getirdi. Başkan Malik Ercan, evlenecek çiftlerin daha huzurlu bir ortamda özel günlerini geçirerek, mutluluk diledi.

Yenipazar Belediyesi, ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı kışlık düğün salonunda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yenipazar Belediye Hizmet Binası'nın bir üst katında bulunan Kışlık Düğün Salonu'nda yapılan çalışmalar kapsamında, vatandaşların şikayet ettiği ses akustiği sorunu giderildi. Yapılan yalıtım çalışmalarıyla birlikte salonun ses sistemi daha anlaşılır ve gürültüsüz hale getirilerek müzik keyfi artırıldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediye olarak mutlu günlere ev sahipliği yapan alanları daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Ercan, evlenecek gençlerin bu özel günlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini istediklerini ifade ederek, tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi. Öte yandan belediye tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrasında salonun artık daha modern bir yapıya kavuştuğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yenipazar, Belediye, Yerel, Son Dakika

