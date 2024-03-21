Yenipazar'da 2 bin 500 fidan dağıtıldı
AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Muğla ve Aydın illerinde 30 ayrı yerde 50 bin adet fidanın toprakla buluşması amacıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce fidan dağıtımları sürüyor.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Kaymakamı Şule Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen fidan dağıtımında fıstık çamı fidanlarının yanı sıra turunç, zeytin, incir, ceviz, iğde, lavanta, biberiye ve oya fidanları ücretsiz olarak dağıtıldı. Çok kısa sürede dağıtımı gerçekleştirilen fidanlardan alanlar daha yeşil bir çevre ve gelecek için fidanları toprakla buluşturacaklarını ifade etti. Yenipazar Orman İşletme Şefliği bünyesinde İşletme Şefi Bilal Maral yönetiminde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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