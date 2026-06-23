Yenipazar'da asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yenipazar'da asfalt çalışmaları sürüyor

Yenipazar\'da asfalt çalışmaları sürüyor
23.06.2026 10:23  Güncelleme: 10:25
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ana giriş yollarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışma alanını ziyaret etti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ana giriş yollarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yenipazar'da vatandaşların uzun süredir beklediği yol yenileme çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Karayolları ve Yenipazar Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin ana giriş yollarında başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında mevcut taş kaplamaların sökümüne başlanırken, Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan çalışma alanını ziyaret etti. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte sürücülere daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunulması hedeflendiğini kaydeden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan giriş yollarının yenilenmesi için geçen hafta gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek sıcak asfalt çalışmaları kapsamında taş söküm işlemlerine başlandığını ifade etti. Sahada incelemelerde bulunan Kaymakam Karataş da, yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Karayolları ve Yenipazar Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar'da asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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