Yenipazar'da Matematik Olimpiyatları Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar'da Matematik Olimpiyatları Finali

Yenipazar\'da Matematik Olimpiyatları Finali
06.05.2026 02:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar'da düzenlenen matematik olimpiyatları finalinde Merkez Ortaokulu birinci oldu.

Aydın genelinde 'Yapay Zeka Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatları'nın Yenipazar ilçe finali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yenipazar Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen sınava ilçedeki 6 ortaokuldan toplam 16 öğrenci katıldı. Matematik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyan öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda Merkez Ortaokulu birinci olurken, Hamzabali Ortaokulu ikinci, Karacaören Ortaokulu ise üçüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Üçüncü olan Karacaören Ortaokulu'nun ödüllerini Yenipazar Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Turan, ikinci olan Hamzabali Ortaokulu'nun ödüllerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrullah Çolak, ilçe birincisi Merkez Ortaokulu'nun ödüllerini ise İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Özen verdi.

İlçe finalinde birinci olan Merkez Ortaokulu'nun, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek il finalinde Yenipazar'ı temsil edeceği bildirildi. Yetkililer, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve onları hazırlayan öğretmenleri tebrik ederek, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Matematik Olimpiyatları Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Matematik Olimpiyatları Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.