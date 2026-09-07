Yenipazar'da Müdür Akyol, 5. sınıf öğrencileriyle uyum haftasında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar'da Müdür Akyol, 5. sınıf öğrencileriyle uyum haftasında bir araya geldi

Yenipazar\'da Müdür Akyol, 5. sınıf öğrencileriyle uyum haftasında bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası kapsamında Merkez Ortaokulunu ziyaret ederek 5. sınıf öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Akyol, okul yöneticileri ve öğretmenlerden uyum çalışmaları hakkında bilgi alarak başarılı bir yıl temennisinde bulundu.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası Programı kapsamında Yenipazar Merkez Ortaokulunu ziyaret ederek 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası Programı kapsamında Yenipazar'daki okullarda öğrencilerin eğitim ortamına uyum sağlamalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Yenipazar Merkez Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, sınıflarında 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına ilişkin heyecanlarına ortak olan Akyol, öğrencilerin başarılı ve güzel bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşen Akyol, okulda yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin okula güven, mutluluk ve güçlü bir aidiyet duygusuyla başlamalarının önemine dikkat çeken Akyol, bu süreçte aile ve okul arasındaki iş birliğinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Akyol, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu

Kaynak: İHA

Yenipazar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Müdür Akyol, 5. sınıf öğrencileriyle uyum haftasında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Nazilli’de çatıya düşen dana kurtarıldı Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler

16:03
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:46
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 16:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Müdür Akyol, 5. sınıf öğrencileriyle uyum haftasında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement