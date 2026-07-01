Yenipazar\'da sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Atatürk Caddesi'nde söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, sıcak asfalt öncesi tesviye ve zemin düzeltme çalışmalarına başladı.

Yenipazar Belediyesi'nin koordinesinde yürütülen çalışmalarda Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi ekipleri ortak mesai yapıyor. İlçenin ana ulaşım güzergahlarından biri olan Atatürk Caddesi'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ilçenin üç ana girişinin sıcak asfaltla yenilenmesi hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt öncesi hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Karayolları, Aydın Büyükşehir ve Yenipazar Belediyemiz ekipleri dört koldan çalışarak en kısa zamanda 3 ana girişimizi asfaltlayacağız. İlçemizin en önemli ihtiyacını gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde ulaşım konforunu artırmayı amaçlayan çalışmaların, planlanan program doğrultusunda kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - AYDIN