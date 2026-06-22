Yenipazar yollarında sıcak asfalt çalışması başladı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşların uzun süredir beklediği yol çalışmaları başladı. İlçenin ana giriş yollarında yapılacak sıcak asfalt çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan giriş yollarının yenilenmesi için çalışmaların başladığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sürecin sonuçlandığını belirten Ercan, ekiplerin taş söküm çalışmalarına başladığını ifade etti.

Yolların kısa sürede yenilenerek daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacağını belirten Başkan Ercan, "Herkesin dert yandığı yollarımızı yenileyecek, daha konforlu ulaşımı sağlayacağız. Çünkü biz bu ilçeye hizmet etmek için görevdeyiz" dedi.

Çalışmaların Yenipazar'ın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını kaydeden Ercan, projeye destek veren isimlere de teşekkür etti. - AYDIN