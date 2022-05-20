Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi - Son Dakika
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Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi

20.05.2022 13:18
Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Nazilli Şefliği ile Yenipazar Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılaması için yapılan su yalaklarını araziye yerleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Nazilli Şefliği ile Yenipazar Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılaması için yapılan su yalaklarını araziye yerleştirdi.

DKMP Nazilli Şefliği kurak dönemlerde yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yenipazar Avcılık ve Atıcılık Derneği ile ortaklaşa yapılan çalışma çerçevesinde hazırlanan su yalakları ekipler tarafından Koyunlar Mahallesi'nde araziye yerleştirildi. Daha önceden belirlenen noktalara tek tek yerleştiren su yalaklarının su bağlantıları da gerçekleştirildi.

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapışan açıklamada çalışmaların sürdüğü, belirlenen noktalara kurulumların devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi
Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi - Son Dakika


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